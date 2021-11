Aruser@s no ha podido no incluir a Amaia en la lista de los ProtagonInstas que presenta Tatiana Arús. La cantante ha sacado una nueva canción (aviso, muy pegadiza) que ya se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

El tema se llama 'Quiero, pero no', y lo canta junto a Rojuu. Además, la han mostrado estrenando también su videoclip.

Otro momento destacado

La vida es así para Leticia Sabater: fumar, beber y salir de fiesta. Y manda un mensaje claro a sus haters en el videoclip de su nuevo tema: "No me importa, no me interesa, que digan que yo estoy mal de la cabeza".