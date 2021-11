La vida es así para Leticia Sabater: fumar, beber y salir de fiesta. Y manda un mensaje claro a sus haters en el videoclip de su nuevo tema: "No me importa, no me interesa, que digan que yo estoy mal de la cabeza".

Sabater no ha dudado en lanzar su tema 'Mi vida es mía' con un videoclip que en menos de 24 horas ya ha superado las 50.000 visualizaciones en Youtube. Aquí, la cantante se deja ver como en la misma serie 'Érase una vez El Cuerpo Humano', con todos los tejidos dibujados en su piel. "Mis tetas son mías, mi culo es mío, mi boca es mía. No te interesa si yo en mi casa formo una orgía", asegura en la letra de su canción.

Volando entre las estrellas y caminando por las paredes, Leticia Sabater no para de bailar en su nuevo videoclip: "Todo un bombazo recién salido del horno para que lo cantes y bailes sin parar", cuenta en su perfil de Twitter.

Ella misma ha compartido también las indicaciones para poder ver el vídeo que "no te dejará indiferente". Lo puedes ver también debajo de estas líneas.

