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Ana Mena, como nunca: su irreconocible foto castaña y con rizos en su nueva serie
Ana Mena aparece "irreconocible" en esta foto en la que sale caracterizada como su próximo personaje en su nueva serie.
Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "una foto irreconocible de Ana Mena". Y es que el presentador se muestra muy sorprendido "de lo que cuesta identificarla por su tono castaño y sus rizos". Según explica Tatiana Arús, se trata de la caracterización del papel que interpreta en su nueva serie.
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