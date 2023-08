"Los hombres europeos no son lo que esperábamos", aseguraba una chica latinoamericana en un vídeo de TikTok que se hizo viral durante el mes de abril y que Aruser@s emitió en uno de sus programas de la última temporada. "Tuve suficientes citas como para desmentirles ciertas cosas", contaba la joven.

Y es que, para ella, son "poco caballerosos". "La cuenta se paga mitad y mitad, cada quien su parte. No tienen este trato lindo hacia nosotras en tema de cargarte la mochila, de abrirte la puerta...", se quejaba. Alfonso Arús y Patricia Benítez se mostraban de acuerdo con estas afirmaciones, pero Alba Gutiérrez estaba completamente en contra de esta opinión. "Definir caballerosidad como que te paguen las cosas y te lleven la mochila...", comentaba.

A Rocío Cano le ocurría lo mismo que a su compañera. "A mí me parece demasiado, me resulta un poquito incómodo", reconocía, aunque Angie Cárdenas no daba crédito a sus palabras.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en lasexta.com.