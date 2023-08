Aruser@s Fresh recupera un intenso debate que se vivió en el programa en el mes de abril en el que se dijeron muchas cosas y no todas del todo agradables. Durante más de 6 minutos, charlaron acerca del tonteo de baja intensidad y de si podía considerarse infidelidad o no, y aunque la sangre no llegó al río, sí que hubo un 'fuerte intercambio de opiniones'.

"No contempla tocamientos, contacto directo, lanzamiento de caña", aclaraba Alfonso Arús. Para Alba Gutiérrez la respuesta era no, aunque sí que indicaba, en su opinión, que algo pasaba en la pareja. "Es una puerta que está ahí pero que no tiene por qué abrirse", defendía Alba Sánchez. "Para mí, el tonto, que es el que tontea, esté feliz o no en su relación, seguirá tonteando. Es algo superior a él", afirmaba el presentador y le hacía una pregunta a Rocío Cano.

"Lo que para ti no deja de ser un tonteo, ¿cómo garantizas que para el receptor es exactamente lo mismo? Porque tú lo puedes interpretar en clave de tonteo y a lo mejor, el otro puede creer que tiene posibilidades", argumentaba el presentador. La tertuliana ahí le daba la razón. "Puede derivar en un tonteo más profundo", reconocía.

Patricia Benítez, que había permanecido callada hasta el momento, ya no pudo más. "Me está ardiendo el tema. Para las modernas de la mesa: si os enteráis que vuestra pareja está tonteando, como no es una infidelidad, ¿no pasa nada?", pregunta. Cuidado, porque ahí ponían el límite. "Me entra urticaria", aseguraba. "Hay gente absolutamente feliz en su relación que no lo puede resistir y le gusta gustar", reflexionaba el jefe.

Entre los espectadores también había opiniones para todos los gustos.

