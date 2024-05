Se ha viralizado en X una historia que tuvo lugar en 2020 y que ha contado el creador de contenido, @Klanir. "Esther, de 21 años, conoció a Theo en una aplicación de citas", comienza contando el tiktoker, que explica que los dos tenían mucho en común. "Eran nigerianos, sus gustos eran muy parecidos, se atraían mucho físicamente y se volvieron novios a distancia", expone. Con el tiempo, ella comenzó sospechar que algo iba malporque cada vez que quería tener una videollamada con Theo, él la rechazaba y siempre le decía que estaba ocupado.

"La joven empezó a temer que fuese un estafador usando un perfil falso para engañarla", cuenta el creador de contenido que narra que Esther contactó con Catfish UK, un programa de televisión que investiga este tipo de casos. Al final, los investigadores descubrieron que no era un estafador, sino un príncipe nigeriano que quería estar seguro de que Esther lo amara por quien era y no por ser de la realeza. Actualmente, según Hans Arús la pareja sigue junta.

"Eso es lo que le podría pasar a la Benítez", comenta Alfonso Arús intentando chinchar a la colaboradora, que le responde que le va a dar una exclusiva. "Es el sueño de mi vida, pero no me pasó a mi, le pasó a alguien muy cercano que todos conocéis y que tiene el pelo rubio, le pasó con un jeque árabe", confiesa Patricia Benítez. La exclusiva de la tertuliana sorprende al presentador que no puede con la intriga y declara quién cree que es. "¿Un jeque árabe intentó ligar con María Moya?", pregunta, a lo que la colaboradora asiente con la cabeza y Angie Cárdenas cuenta que fue hace muchos años.