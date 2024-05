"Somos novios y no nos besamos". Así comienza el vídeo esta pareja que explica por qué han decidido no darse un beso hasta el matrimonio. "Sé que suena muy random en estos tiempos pero se que besar puede llegar a generar estímulos físicamente hablando, en el que puedes deslizar", explica el chico, que expone que "al final lo que vas a acabar cometiendo es pecado". Por su parte, la chica explica que el beso no es malo. "Pero si te puedes y se pueden cuidar, yo creo que es la mejor decisión", afirma la chica, mientras que el novio confirma "el día que nos casemos, si Dios lo permite, ese será nuestro primer beso".

"La señora de Zacatecas es una libertina en comparación con estos", comenta Alfonso Arús tras ver el vídeo, que piensa queZacatecas lo permitiría. Hans explica a los tertulianos que la pareja no se va a besar hasta el matrimonio, pero que los jóvenes si se han besado en otras relaciones. Según el tertuliano la chica afirma haber besado "muchos sapos" hasta encontrar a "su príncipe". "¿Pero si no besas al príncipe? ¿Cómo sabes que lo es?", se pregunta el presentador, que expone "si tienes que esperar hasta el matrimonio, imagínate que le planta el beso después del 'sí quiero' y no es un príncipe si no un sapo".

Rocío Cano lo respeta porque hay mucha gente que tiene la forma de pensar, pero reconoce que tiene "muchísimos" riesgos. "Una cosa es no mantener relaciones sexuales y otra cosa es no darse ni un beso", le responde Alfonso Arús a Rocío. Hans cuenta que ellos afirman que no necesitas darte un beso para saber si hay química. El conductor del programa le da la razón y reconoce que "la química va más allá de la posibilidad o no de besar", aunque no le ve inconveniencia a hacerlo.