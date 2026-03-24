Ahora

No te imaginas

Un perro desentierra una botella de veneno que podría ser la prueba clave de un asesinato de hace 160 años

Stanley es un perro labrador que estaba en el jardín de su casa jugando cuando desenterró sin saberlo una prueba de un asesinato que se produjo en Inglaterra hace 160 años. Así lo cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Un perro desentierra una botella de veneno que podría ser la prueba clave de un asesinato de hace 160 años

El protagonista de esta noticia viral se llama Stanley y es un perro labrador que ha desenterrado una botella de veneno en su jardín. "Cuando leyeron la inscripción vieron que ponía 'No se puede beber'", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Esas palabras fueron la clave para averiguar que esa botella era del siglo XIX. "El dueño pensó que había una historia detrás, investigó y descubrió que 160 años, en la casa de al lado, se había producido uno de los crímenes más emblemáticos de Inglaterra, en Devon", informa la periodista en el programa de laSexta.

William Ashford fue asesinado, presuntamente envenenado por su mujer, que tenía una aventura con una persona más joven. "La descubrieron, pero le hicieron un juicio rápido en el que no quedó claro si era o no culpable y terminaron ejecutándola", cuenta Sánchez. De hecho, fue la última ejecución en esa zona porque fue muy polémica.

Ahora, Stanley ha encontrado esa botella que la inculparía de haber envenenado a su marido. El arma del crimen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Visos de negociaciones EEUU-Irán entre discrepancias: Trump dice que Teherán acepta no tener armas nucleares y los ayatolás reducen todo a contactos
  2. Moreno activa el reloj de las elecciones en Andalucía: una mayoría absoluta en riesgo por la gestión sanitaria
  3. El decreto anticrisis queda en manos de Junts y un PP que lo tacha de "insuficiente" frente al fracaso previsto del de vivienda
  4. Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones que elimina 1.000 millones en aranceles
  5. 50 años de la dictadura de Videla en Argentina: más de 30.000 desaparecidos, represión y el secuestro de Isabel Perón
  6. Shakira y el debate por la construcción de su estadio en Madrid: Almeida está encantado mientras delegación de Gobierno denuncia "falta de seguridad"