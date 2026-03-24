Un perro desentierra una botella de veneno que podría ser la prueba clave de un asesinato de hace 160 años

Stanley es un perro labrador que estaba en el jardín de su casa jugando cuando desenterró sin saberlo una prueba de un asesinato que se produjo en Inglaterra hace 160 años. Así lo cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

El protagonista de esta noticia viral se llama Stanley y es un perro labrador que ha desenterrado una botella de veneno en su jardín. "Cuando leyeron la inscripción vieron que ponía 'No se puede beber'", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Esas palabras fueron la clave para averiguar que esa botella era del siglo XIX. "El dueño pensó que había una historia detrás, investigó y descubrió que 160 años, en la casa de al lado, se había producido uno de los crímenes más emblemáticos de Inglaterra, en Devon", informa la periodista en el programa de laSexta.

William Ashford fue asesinado, presuntamente envenenado por su mujer, que tenía una aventura con una persona más joven. "La descubrieron, pero le hicieron un juicio rápido en el que no quedó claro si era o no culpable y terminaron ejecutándola", cuenta Sánchez. De hecho, fue la última ejecución en esa zona porque fue muy polémica.

Ahora, Stanley ha encontrado esa botella que la inculparía de haber envenenado a su marido. El arma del crimen.

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