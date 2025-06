Lo que para muchos significa comenzar el día por todo lo alto, con un buen café, en Bucarest parece no tener tanta importancia. Según la inteligencia artificial, el peor café del mundo se encuentra allí, pero no se considera café como tal: "Más allá de ir al baño, no hace nada porque no tiene cafeína", explica Hans Arús.

A simple vista, esta bebida se parece al café tradicional. Sin embargo, aquellos que lo prueban dicen que "no tiene nada que ver con el café". De hecho, al tiktoker @jorgescremades que ha visitado Rumanía para probarlo, no parece convencerle del todo: "Es un sabor que se te pega en la garganta".

Este intento de café se creó en 1989, durante la dictadura rumana que prohibió todo tipo de exportaciones, y en consecuencia, no había nada de café. Así, tuvieron que crear su propia versión, compuesta por cebada tostada, achicoria, harina de maíz, agua, y el ingrediente "estrella": pienso para caballos.

Lejos de parecerse al tan amado café, esta mezcolanza resulta un insulto para la comunidad de los amantes del café.