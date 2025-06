¿Por qué ahora te dicen que no puedes tomar un café en terrazas del centro de Madrid? Equipo de Investigación lo descubre

La denuncia de usuarios que se quejan en redes sociales de que no les sirven café en terrazas del centro de Madrid se extiende. Así, comprobamos que el "relaxing cup of café con leche in plaza Mayor" ya no es posible ni en la Plaza Mayor, ni en otras zonas de la capital.

Y es que, desde la pandemia, una ley seca del café se ha instaurado en las terrazas. "Si se toman un café y se tiran una hora, son dos euros en una hora, así que se reserva para mesas que vayan a comer y a gastarse 100 euros", expresa un hostelero a Equipo de Investigación.

Así, la reportera se dirige a otra terraza de la capital, donde afirman tajantemente que "no hay café en la terraza". "O cerveza o vino, pero si es café tiene que ser dentro en la barra", afirma un camarero. Y en otro establecimiento, tienen un cartel en el que informan a los clientes de que "a partir de las 12:00 horas los cafés, tés e infusiones solo se podrán tomar en barra y para llevar, pero no se servirán en la terraza".

Paco Cruz, rentabilizador de restaurantes, explica en el programa por qué ya no se sirve café en terrazas del centro de Madrid: "El problema es que lleva asociado mucho tiempo parado en una mesa y al hostelero le va a suponer un beneficio de un euro". "¿Qué va a preferir? Pues evidentemente la siguiente fase, que son la cerveza, el combinado o la copa de vino que, además, son de servicio muy rápido. De esta forma, es normal que se prefiera vender un combinado, porque se le gana 10 euros de margen", señala.

