Se emociona al encontrar en Madrid una cafetería de las de toda la vida: "He pedido un descafeinado y me han entendido"

Hans Arús muestra en Aruser@s este divertido vídeo de Pedro Herreros (@elartivista), quien, con "su gran toque cómico", nos narra cómo ha vivido una experiencia cada vez más irrepetible en Madrid (bueno, y en el resto de España): tomarse un café en una cafetería tradicional de las de toda la vida.

"Ni gastrobar, ni productos degustación. No, cafetería", dice casi entre lágrimas. Aparte de emocionarse porque le han devuelto el saludo, algo a lo que no está acostumbrado, también se ha pedido un descafeinado, y le han entendido. Incluso se lo ha tomado en una taza de porcelana con un cucharilla de metal.

Por si fuera poco, cuando se ha marchado también han sido educados con él: "Me han dado las gracias en persona, no en el ticket". "No deja de ser una rareza encontrarse con una cafetería tradicional", señala en plató Alfonso Arús.