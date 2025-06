Lola Índigo, rotunda ante las críticas a su físico: "Podría rayarme, pero prefiero comerme una hamburguesa"

Lola Índigo es una de las artistas del momento. Tras llenar el Riyadh Air Metropolitano y La Cartuja de Sevilla, asegura estar "cumpliendo un sueño", pero las críticas no tardan en llegar. A raíz de un comentario en Tiktok de un usuario anónimo al que parece no gustarle el cuerpo de la granadina, la cantante no ha dudado en ningún momento en denunciar esto públicamente en su concierto y no ha podido estar más acertada. Desde Aruser@s condenan este tipo de comentario hacia cualquier persona.

"Dios mío, hay gente descubriendo que hay carne pegada al hueso o a lo mejor es un hombre que no ha visto a una mujer de cerca en su vida", sentenciaba la cantante. En los últimos años, los comentarios contra los cuerpos no normativos han aumentado con creces, sobre todo, por parte de los que se esconden detrás de una pantalla. Artistas como David Bustamante o Bad Gyal, también han tenido que leer cosas así.

Lola Índigo ya contó en una entrevista que en su pasado había sufrido trastornos alimenticios, por lo que habla con conocimiento de causa cuando dice: "Puedo rayarme y hacer alguna cosa fea o me puedo comer una hamburguesa y amar mi cuerpo". Alfonso Arús comenta al respecto: "Si vas a ver a la cantante, lo que te tiene que importar es que cante bien y punto".

Y es que la mitad madrileña, mitad granadina, anima a sus fans a que si reciben comentarios así, tengan la valentía o la "misma cara dura para mandarlos a la mierda".