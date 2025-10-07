Un joven de 20 años se hace viral por vivir en un sótano sin baño: "Por si os lo preguntáis, soy ingeniero"

Sergio Varela es estudiante de Ingeniería Biomédica en Ciudad de México y vive en un sótano, -o según los comentarios, una cisterna-. Este es su vídeo viral al más puro estilo '¿Quién vive ahí?'. "Este podría ser el futuro de los jóvenes", comenta Hans Arús en Aruser@s.

Sergio Varela tiene 20 años, estudia Ingeniería Biomédica en Ciudad de México, vive en un sótano y su vídeo viral tiene ya más de 6 millones de visualizaciones. Ahora, esta publicación de @varelastips llega a Aruser@s para reflejar la dura realidad que viven los jóvenes en las grandes ciudades del mundo.

"Esto de aquí es la entrada de mi casa", cuenta mientras enseña la escotilla, ubicada en el techo, por la que accede a su hogar. Al más puro estilo del programa de laSexta '¿Quién vive ahí?', el chico enseña cada detalle de esta cisterna en la que ha ido a parar, desde su ínfima cocina a su salón con sillón y "minirefri", una nevera diminuta.

Con orgullo, anuncia que tiene tele y cama propia. "Es una casa bastante decente, pero no tengo baño. Me las apaño de una manera complicada", acaba contándonos.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús comenta entre la broma y la resignación que este puede llegar a ser el futuro de muchos jóvenes. "Es lo que nos queda", dice con tristeza.

