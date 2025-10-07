Ahora
Un joven de 20 años se hace viral por vivir en un sótano sin baño: "Por si os lo preguntáis, soy ingeniero"

Vídeo viral

Un joven de 20 años se hace viral por vivir en un sótano sin baño: "Por si os lo preguntáis, soy ingeniero"

Sergio Varela es estudiante de Ingeniería Biomédica en Ciudad de México y vive en un sótano, -o según los comentarios, una cisterna-. Este es su vídeo viral al más puro estilo '¿Quién vive ahí?'. "Este podría ser el futuro de los jóvenes", comenta Hans Arús en Aruser@s.

Sergio Varela tiene 20 años, estudia Ingeniería Biomédica en Ciudad de México, vive en un sótano y su vídeo viral tiene ya más de 6 millones de visualizaciones. Ahora, esta publicación de @varelastips llega a Aruser@s para reflejar la dura realidad que viven los jóvenes en las grandes ciudades del mundo.

"Esto de aquí es la entrada de mi casa", cuenta mientras enseña la escotilla, ubicada en el techo, por la que accede a su hogar. Al más puro estilo del programa de laSexta '¿Quién vive ahí?', el chico enseña cada detalle de esta cisterna en la que ha ido a parar, desde su ínfima cocina a su salón con sillón y "minirefri", una nevera diminuta.

Con orgullo, anuncia que tiene tele y cama propia. "Es una casa bastante decente, pero no tengo baño. Me las apaño de una manera complicada", acaba contándonos.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús comenta entre la broma y la resignación que este puede llegar a ser el futuro de muchos jóvenes. "Es lo que nos queda", dice con tristeza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  5. Milei, un presidente en horas bajas convertido a cantante de karaoke, reúne a sus fieles para salvar su campaña
  6. El pulso del PP a la sanidad pública: entre hospitales privatizados, recortes y la respuesta de millones de ciudadanos