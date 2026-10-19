Bombazo navideño en Aruser@s: Alfonso Arús anuncia el divertido juego de mesa del programa

El juego de mesa de Aruser@s saldrá a la venta previsiblemente la primera semana de diciembre, con casillas dedicadas a sus colaboradores y secciones más míticas.

¡Bombazo navideño en Aruser@s! Alfonso Arús ha anunciado en directo una sorpresa para los seguidores del programa: el juego de mesa de Aruser@s ya está confeccionado y los espectadores tendrán la posibilidad de adquirirlo y jugar tanto físicamente como online. Una noticia que llega después de que una espectadora propusiera crear un calendario de Adviento del programa, una idea que el presentador asegura que se plantearán para el año que viene. Pero, para estas navidades, ya hay otro plan sobre la mesa. Nunca mejor dicho.

El juego incluye casillas dedicadas a los colaboradores y a algunas de las secciones más conocidas del programa, como 'Lo +', 'Alta tensión', 'El día mundial de...', 'El consejito del día', 'Eings', 'Mandahues' o 'El imbécil del día'. Esta última, como reconoce el propio Alfonso Arús, "no deja de ser una de las peores casillas".

Pero la cosa no termina ahí. También aparece 'Yayo Furious', que permite avanzar diez casillas de golpe. Un juego con donde la estrategia también será fundamental. Los jugadores podrán elegir entre dos caminos en determinados puntos del tablero. Si caes en 'Pifosnews', la casilla de la colaboradora Rocío Cano, tendrás que decidir entre 'Jabalí que te vi' o 'Caco macaco'. Una elección que puede marcar tu destino en la partida.

Otro de los espacios destacados es la casita de Maspi. Si un jugador cae en ella, necesitará que otro concursante aterrice también en esa casilla para poder salvarlo. Y, por supuesto, no podía faltar Angie Cárdenas, cuya casilla recibe el nombre de 'Me sucedió a mí'. "Pase lo que te pase, a ella ya le ha sucedido previamente", bromea Alfonso Arús.

Trampas permitidas

Y aquí llega uno de los detalles más sorprendentes del juego: está permitido hacer trampas. Eso sí, hay una condición. "Vale hacer trampas", ha explicado el presentador, siempre que no te pille otro de los concursantes. Porque, si te descubren, el castigo está claro: "Vas a la casilla cero".

Así que ya lo sabes: estas Navidades, además de discutir por quién recoge la mesa, en casa también se podrá discutir por quién ha hecho trampas en el juego de Aruser@s. Y con semejante tablero, las posibilidades de pique están prácticamente garantizadas.

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