Primeras palabras de Irene Rosales a la prensa tras su separación de Kiko Rivera: "Somos familia"

Irene Rosales, quien fuera hasta hace unos días pareja de Kiko Rivera, se pronuncia por primera vez ante la prensa tras conocerse la noticia de su separación. Además, ha emitido un comunicado a través de Instagram.

Irene Rosales ha atendido a los medios de comunicación "serena y tranquila", destaca Tatiana Arús en Aruser@s. La joven sevillana, quien hasta hace unos días era la pareja de Kiko Rivera, ha pronunciado sus primeras palabras ante la prensa tras conocerse la noticia de su separación.

"Estoy bien, estoy tranquila", afirmaba con una sonrisa ante las cámaras, pero sin detenerse demasiado. "¿Seguiremos viendo a Kiko por aquí?", le pregunta una reportera. "Por supuesto, por favor, somos familia y todo bien", responde ella. "Pero, él ya no vive aquí, ¿no? Habéis tomado caminos separados", quieren saber los periodistas mientras ella asiente levemente con la cabeza.

Además, también ha emitido un comunicado a través de una historia de Instagram en el que destaca que ha "sido una decisión dura, nada fácil". "Ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados", añade.

Comunicado de Irene Rosales sobre su separación de Kiko Rivera

"Hay mucho cariño, mucha unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado", asegura para después mencionar a sus dos hijas en común: "Se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres".