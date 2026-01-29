Una pareja denuncia que un restaurante les llamó de madrugada por un vino no cobrado: "Nos reclaman un error suyo"

Una cena romántica acaba convirtiéndose en una pesadilla para una pareja, después de que un restaurante les llamara de madrugada para reclamar el pago de un vino que olvidaron cobrarles.

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s un vídeo viral que ha generado una gran polémica en redes sociales. La pregunta es clara: ¿actuó el restaurante de forma desproporcionada o estaba en su derecho?

La protagonista del vídeo, '@meeeriva', relata que salió a cenar con su novio a un restaurante donde, nada más llegar, el sumiller les propuso participar en un juego: él elegiría el vino y ellos tendrían que adivinar cuál era. La pareja aceptó el reto. No acertaron, pero disfrutaron de la cena y del vino.

Al recibir la cuenta, comprobaron que el vino, valorado en 28 euros, no aparecía reflejado. Pensaron que se trataba de una invitación del restaurante, por lo que dejaron una propina de 10 euros.

Sin embargo, la sorpresa llegó más tarde. Ya en casa, el novio empezó a recibir varias llamadas perdidas del restaurante, una de ellas pasada la una de la madrugada. Desde el local le reclamaban un bizum de 28 euros, alegando que se les había olvidado cobrar el vino.

Tras la difusión del vídeo, Hans Arús pregunta a los tertulianos qué opinan sobre lo ocurrido y todos coincin en su valoración: "Muy mal".

Alfonso Arús, por su parte, aprovecha para contar una experiencia similar vivida en República Dominicana: "El problema no es solo que te llamen a la una de la mañana, sino que además te dicen que vuelvas al restaurante a pagar porque no tienen bizum", denuncia el presentador.

