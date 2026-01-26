Un restaurante italiano se planta contra la pizza con piña: "Aquí no servimos, respete nuestra cultura"

La eterna polémica sobre la pizza con piña vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez, un restaurante italiano ha desatado el debate tras colocar un cartel contra este ingrediente.

"Aquí no servimos pizza con piña, respete nuestra cultura y nosotros respetaremos su digestión”. Este es el mensaje que puede leerse en el cartel de un restaurante en Italia que ha provocado risas, aplausos y también polémica en redes sociales.

El letrero se ha viralizado rápidamente y muchos usuarios, en tono de broma, han llegado incluso a pedir que el local reciba una "estrella Michelin de por vida" por defender la receta tradicional. Según explica Alba Sánchez, la repercusión ha sido tal que "se han involucrado chefs de mucho renombre y el resultado ha sido que cada día tenga más clientes".

¿Hay que echarle piña a la pizza o respetar la receta original italiana? La pregunta también ha llegado al plató de Aruser@s. "Veo un poco exagerado que por preservar la auténtica tradición le quieran dar una estrella Michelin", comenta Alfonso Arús entre risas.

