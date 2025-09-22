Prepara una "cena romántica" a su pareja con cuatro salchichas, puré y un corazón de mostaza: "No sé qué quiso hacer con esto"

"No era lo que esperaba, pero se lo toma con humor", bromea Hans Arús acerca de la reacción de este chico al ver la "cena romántica" que le ha preparado su novia, con un corazón de mostaza incluido.

¿Para qué invitar a tu pareja a un restaurante italiano si tienes la buena mano de esta mano con la cocina y puedes hacer una exquisita cena romántica como esta? Desde Aruser@s no compartimos en absoluto el punto de vista del novio, que se queja -eso sí, entre risas- de que su menú incluya unas cuantas salchichas de bolsa mal cocinadas y algo que -creemos- es se parece a un puré.

El vídeo de @pablogomez672 cuenta ya con casi 500.000 visualizaciones en TikTok... y no nos extraña. "No sé qué quiso hacer con esto", dice el chico señalando al plato. "Se quiso hacer la romántica", añade.

Ella tiene que explicarle que el manchurrón de mostaza es en realidad un corazón. "Refeo tu corazón", dice con siceridad el joven.

En el plató del programa de laSexta, tanto Alfonso Arús como Angie Cárdenas destacan que lo único que le ha faltado es pasar un poco las salchichas por la sartén. "Si esto te lo hacen después de tres o cuatro años de relación, le tiras el plato a la cabeza", bromea Alba Gutiérrez.