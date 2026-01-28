Ahora

Alfonso Arús, sobre los puestos sin vigilancia en China: "Con los récords de robos en España, ¡imagínate!"

"En muchos países están alarmando cada vez más los productos y, sin embargo, en estos puestos de China, coges lo que necesitas y confían en la honestidad del cliente", explica Alba Sánchez.

"En China confían mucho en el código QR para absolutamente todo", asegura Alfonso Arús al comentar la existencia de puestos ambulantes de comida sin dependientes, en los que los clientes escanean un código QR, indican qué producto se han llevado y pagan directamente con tarjeta. "Aquí en España sería absolutamente impensable", reconoce el presentador.

"En muchos países están alarmando cada vez más los productos y, sin embargo, en China, en muchas zonas no hay ningún tipo de vigilancia: está completamente abierto, coges lo que necesitas y confían en la honestidad del cliente", explica Alba Sánchez.

Desde el plató de Aruser@s también recuerdan que en China existen en algunos colegios los llamados "cajones de la honestidad". "El otro día conocíamos que habíamos batido récords de robos en los supermercados, incluso con personal y cámaras vigilando, ¡pues imagínate en un punto de venta como este!", comenta entre risas Alfonso Arús.

