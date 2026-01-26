El adorable vídeo viral de una niña jugando a los dentistas con su perro: "Los Bóxer parecen fieros, pero son buenos con los niños"

Hans Arús presenta en los 'vídeos vitales' de Aruser@s estas entrañables imágenes de una niña con su perro Bóxer que van a hacer que se te derrita el corazón.

La niña que protagoniza este vídeo viral que Hans Arús lleva a Aruser@s tiene un compañero de juegos con más paciencia que un santo: su perro. El can, de raza Bóxer, permite que la pequeña inspeccione con detenimiento todos y cada uno de sus dientes, como puede verse en las imágenes sobre estas líneas.

El animal, que reposa en el sofá, no se aleja del abrazo de la niña, que le demuestra con mucha efusividad su amor, mientras sigue jugando a ser dentista con él como paciente.

"Dicen que esta raza de perros es especialmente buena con los niños. Desde luego, son enormes y tienen pinta de perro fiero, pero luego, no", comenta Alba Sánchez. "Son bonachones", añade Alfonso Arús.