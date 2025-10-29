Ahora

La Reina Malvada de Blancanieves pide ayuda para no perder su trabajo en Disneyland: "Traerá una manzana la próxima vez... si sigo aquí"

Sin salirse del personaje

La Reina Malvada de Blancanieves exige ayuda a sus súbditos para que no echen a los villanos de Disneyland: "Es la reina sindicalista"

La actriz que encarna a la Reina Malvada de Blancanieves en un parque de Disney ha 'ordenado' a los visitantes que pidan a los directivos que no la despidan tras Halloween, como se rumorea que ocurrirá. Todo ello, sin salir del personaje.

Ciertos rumores que han surgido en los últimos meses sugieren que algunos de los míticos personajes que pasean usualmente por los parques Disney de todo el mundo dirán adiós próximamente a sus visitantes, en especial, los villanos. Aunque Disney lo ha desmentido, la inquietud de algunos de sus trabajadores continúa. Este es el caso de una de las actrices que encarna a la Reina Malvada de Blancanieves en uno de estos parques temáticos, como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Sin salirse del personaje, "ha decidido que es la hora de reivindicar su puesto de trabajo y ante los visitantes ha dicho que, efectivamente, hay una reducción de personal y que no está dispuesta a ser una de las afectadas", resume Alfonso Arús mientras vemos las imágenes de esta inusual y original protesta.

"Ve a quejarte", ordena a uno de los 'súbditos' que la visitan. "Diles que me quieres a mí, específicamente, todo el año. ¿Puedo confiar en ti? Júralo", le pide. El chico le asegura que lo jura por su propia vida y la Reina Malvada bromea haciendo referencia al cuento al que pertenece: "Traeré una manzana la próxima vez... si sigo aquí".

"Lo último que me esperaba es que la Reina Malvada, siendo reina, fuera sindicalista", comenta entre risas María Moya desde el plató del programa de laSexta.

