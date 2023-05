"¿Habéis percibido vosotras esta similitud galopante?", pregunta Alfonso Arús a sus colaboradoras al hilo del artículo de ABC que afirma que, en efecto, cada día nos parecemos más a nuestras madres. Casi todas lo tienen bastante claro. "Sobre todo en comportamientos y en la manera de reaccionar a las cosas. ¿Y sabes quién se da cuenta mucho? Mi marido", explica Alba Gutiérrez.

Alba Sánchez reconoce que ha incorporado "manías muy tontas de su madre, como remover todo el rato la taza de café compulsivamente", cuenta. Este fenómeno ocurre sobre todo cuando tienes hijos, apunta Patricia Benítez. Sin embargo, Tatiana Arús niega con la cabeza.

La tensión aumenta en plató y más si tenemos en cuenta que frente a ella se encuentra su madre, Angie Cárdenas. Por si fuera poco, a ella no se le ocurre otra cosa que devolverle la pregunta al presentador del programa, que es su padre. "Diga lo que diga se va a viralizar. No digo nada", (no) responde Alfonso Arús. "Es cierto que tenemos gestos parecidos", acaba reconociendo.

Los espectadores también consideran en su gran mayoría que cada día se parecen más a sus madres. "Desde que fui madre me escucho repitiendo sus mismas frases", es uno de los comentarios más repetidos.