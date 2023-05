"Yo tengo una especie de imán, que no sé si es de nacimiento o es un microchip que tengo dentro, para atraer atracciones musicales en restaurantes, ya sean de mariachis, rumberos o salseros... todo el mundo viene a mí". Alfonso Arús da respuesta a una de las preguntas que más le hicieron en el día de ayer: ¿por qué sus colaboradores le sorprendieron con una banda de mariachis por su cumpleaños?

El presentador de Aruser@s aclara que a él le encanta la música mexicana, pero durante toda su vida, ha tenido que sufrir en múltiples ocasiones que algunos músicos no le dejaran cenar en paz en un restaurante. "Lo que no me gusta es que siempre vayan flechados hacia mí. Debo tener cara de buena persona", puntualiza.

"Cualquier restaurante, al que yo vaya, da igual. Al momento, tengo a tres tíos detrás con una maraca", cuenta mientras se muestra un vídeo de su vida personal que ilustra con claridad lo que quiere decir.

"Hay una plataforma que se está generando para que el próximo año aparezca la tuna, pero eso no va ser el 22 de mayo, sino el 10 de abril. Aquí habrá unos tunos que van a estar como mínimo 25 minutos dando saltos con una pandereta", le dice a Angie Cárdenas.