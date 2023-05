Se ha convertido en uno de los temas más comentados de Twitter y no es para menos. Una madre ha contado en esta red social cómo su hijo de 13 años ha respetado al máximo el control parental de su móvil. "A las 23h es cuando se tiene que apagar teóricamente el móvil y entonces, el niño es tan honrado que avisa y dice: 'oye, que no se me ha apagado'", explica Alfonso Arús.

Hans Arús, hijo del presentador de Aruser@s y colaborador del programa, tiene una teoría al respecto. "Yo de niño, cuando entraba Angie (Cárdenas) a mi cuarto tenía que esconder la Nintendo DS debajo de la cama para que no me pillara", cuenta con su madre también en plató. "Solamente que se veía la luz", cuenta la tertuliana.

"Y di la verdad: ¿cuántas veces hemos tenido que desmontar la cama entera porque se había perdido una pieza o un juego? En casa y en hoteles. Yo recuerdo en un hotel de Valencia estar más de dos horas buscando un juego", añade el padre de la criatura.

"Y no te acordarás de la vez que tenía las Tortugas Ninja, perdió una espada así pequeña y la buscó por la arena preguntándose 'si yo fuera espada, ¿dónde estaría?", cuenta Angie Cárdenas, aunque su familia corrige un dato de esta historia. "¡Ese fue Arthur!", exclaman.

