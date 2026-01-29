El dardo de Paloma Barrientos a Brooklyn Beckham: "Es el Paquirrín de los Beckham"

"Para mí, Brooklyn es el Paquirrín de la familia Beckham", asegura Paloma Barrientos, que insiste: "Es el Paquirrín de Reino Unido". Por su parte, Alfonso Arús destaca que "Harry no está tan lejos de Brooklyn".

Alfonso Arús enseña el 'zasca' de Paloma Barrientos a Brooklyn Beckham tras su comunicado cargando contra sus padres, David y Victoria Beckham. "Para mí, Brooklyn es el Paquirrín de la familia Beckham", asegura la periodista en referencia a la mala relación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja en 'Estando contigo', donde insiste: "Es el Paquirrín de Reino Unido".

Desde el plató de Aruser@s dan la razón a la periodista. "Todas las familias de famosos tienen a su Paquirrín", asegura Òscar Broc, que destaca: "Es muy humillante y te baja mucho". "Es así tal cual", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que "el príncipe Harry no está tan lejos de Brooklyn". "Es que todo el mundo los está comparando, dicen que son casos similares", afirma, por su lado, Tatiana Arús.

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".