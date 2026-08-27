Alfonso Arús critica el ranking de los destinos europeos que más felices hacen a los turistas

Un ranking ha decidido poner nota a los destinos europeos capaces de disparar la felicidad de los viajeros, pero la lista no convence demasiado en el plató de Aruser@s.

En Aruser@s, repasan un ranking que sitúa a los lugares europeos que más felicidad generan entre los turistas y que deja una ausencia llamativa: España. Según este listado, Positano ocupa el primer puesto, seguido de Santorini, la bahía de Kotor, Florencia y Londres. "No hay ningún destino español, cosa que me parece increíble", apunta Elena Godessart.

El ranking también recoge algunos de los destinos europeos más baratos, entre ellos el Algarve, 'Sunny Beach', en Bulgaria, y Lanzarote. "Hay sitios muy sobrevalorados, Santorini no me produce nada", comenta Hans Arús, a lo que Alfonso Arús aprovecha para darle la razón: "Te lo dije, y además el pobre burro es un animal maltratado que sube y baja las cuestas".

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