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Ester Expósito, sobre Mbappé: "Tenía asociado el drama con el amor y he descubierto que puede ser verdadero desde la calma"

"Estoy en un momento bonito en el que me he dado cuenta de que tenía completamente asociado el caos y el drama con el amor", afirma Ester Expósito, que asegura que Kylian Mbappé le da paz.

Ester Expósito

Ester Expósito ha confesado en una entrevista para 'GQ' sobre su relación con Kylian Mbappé. "Estoy en un momento bonito en el que me he dado cuenta de que tenía completamente asociado el caos y el drama con el amor", se ha sincerado la actriz en este vídeo, donde ha destacado que está "en ese momento bonito de descubrir que no, que el amor puede ser profundo y verdadero desde la paz y la calma". "Es lo más bonito que te puede aportar alguien", ha asegurado Expósito, que ha confirmado que está en ese momento ahora con el futbolista.

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