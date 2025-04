El padre Pistolas asegura que las mujeres no pueden ser sacerdotisas porque "son muy chismosas"

El padre Pistolas es uno de los personajes que, prácticamente a diario, acaparan con sus declaraciones la sección de los 'zascas' de Aruser@s. Hoy, nos deleita con un comentario machista que indigna a las colaboradoras del programa.

"Yo estoy de acuerdo en que las mujeres no sean sacerdotisas, porque no guardan el sigilo sacramental. Son muy chismosas", asegura.

En el plató, hay quien decide tomárselo a risa para no darle peso alguno, pero a María Moya no le ha hecho ninguna gracia. "No estoy nada de acuerdo. Anda que no hay hombres cotillas", dice molesta.

Angie Cárdenas apoya a su compañera: "Perdona, hay hombres muy cotillas. No hablemos de sexo: hay gente cotilla y gente que no".