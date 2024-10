Una señora se vuelve muy viral contando que se gana la vida vendiendo chismes a los vecinos. "Mi nombre es Miriam, tengo 66 años, y me dedico a vender chismes y así me he comprado dos casas", cuenta la mujer, que explica que a ella le encanta el chisme, que es "chismosa".

"Entonces dije a la gente le gusta el chisme y que les diga cosas, entonces ahí lo volví negocio y empecé a cobrar a 5.000 y a 10.000 pesos el chisme", expone la señora, que explica que tiene una libreta en la que va apuntando, además de un croquis en la pared donde tiene las "evidencias" de las infidelidades y los chismes.

"Esto es absolutamente magnifico", asegura Alfonso Arús, mientras que Patricia Benítezve en las grandes empresas una gran oportunidad de negocio para la señora. "Esta mujer puede ganar una pasta si se entera el infiel y le paga x por destruir las pruebas", piensa Tatiana Arús, teoría que no aprueban los tertulianos porque ella misma dice que es cotilla por naturaleza, que le encanta.