Así es el divertido disfraz de Halloween de rollo de papel higiénico que desata las risas en Aruser@s

Desde una familia disfrazada de helados hasta una versión de 'E.T.' con bicicleta incluida, las redes sociales se han llenado de originales propuestas para Halloween.

Aunque Heidi Klum es considerada la reina de Halloween por sus espectaculares transformaciones, hay quienes consiguen triunfar con disfraces mucho más sencillos, pero también muy ingeniosos. En Aruser@s han repasado algunas de las propuestas más divertidas que circulan por las redes sociales.

Entre ellas destaca la de una familia que ha convertido los helados en su temática: el niño va disfrazado de vendedor de helados y sus padres, de enormes helados. También ha llamado la atención un joven que recrea una de las escenas más míticas de 'E.T.', con Elliot y el extraterrestre a bordo de la bicicleta, con luna incluida y hasta su característico carrito.

Pero el disfraz que más risas ha provocado es el de una chica que se ha convertido en un rollo de papel higiénico. En el vídeo viral, la joven llega a una fiesta de disfraces y, para hacer una entrada triunfal, comienza a dar volteretas de cabeza hasta conseguir entrar rodando, como si fuera el propio papel. "Mientras nadie le pise, que luego se queda pegado a la suela", ha bromeado Rocío Cano al ver las imágenes.

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