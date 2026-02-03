Un nutricionista advierte del uso del papel de aluminio: "No es una intoxicación inmediata, pero importa a largo plazo"

"Una pequeña cantidad puede acumularse en tus huesos, riñones y cerebro", advierte un experto en nutricion, sobre el uso del papel de aluminio para guardar alimentos. En este vídeo de Aruser@s puedes ver la explicación.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s la advertencia de David Rodríguez, experto en nutrición, quien ha señalado a sus seguidores los posibles peligros del uso del papel de aluminio para guardar alimentos.

"¿Sabías que el papel de aluminio no es un nutriente? La mayor parte se elimina, pero una pequeña cantidad puede acumularse en tus huesos, riñones y cerebro", desvela el especialista, que le pone nombre a este fenómeno: "Se llama carga corporal". "No es una intoxicación inmediata, pero importa a largo plazo".

¿Cuándo podría ser un problema real?

"Al cocinar y envolver alimentos a diario, y aún más si hay calor, como al hacerlo en el horno, o si está en contacto con alimentos ácidos o salados, como el tomate, el limón o el vinagre", señala el especialista, que llama a la calma: "Tranquilidad, no pasa nada por usarlo de vez en cuando, pero tiene sentido prevenir".

"¿Entonces cualquier alimento al papillote es un peligro?", se pregunta Alfonso Arús desde el plató."Porque veo mucho bocata por aquí y eso va a pasar factura", zanja con humor el presentador del programa.

