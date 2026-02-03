El espectacular vestido de Margot Robbie para presentar 'Cumbres Borrascosas' con Jacob Elordi

Jacob Elordi está demostrando ser todo un caballero durante la promoción de 'Cumbres Borrascosas' y es que el actor está todo el tiempo pendiente de Margot Robbie para ayudarla con sus impresionantes looks.

Alfonso Arús destaca que Margot Robbie sigue arriesgando al elegir sus looks en la promoción de 'Cumbres borrascosas'. Y es que la actriz está acudiendo a los actos con espectaculares vestidos muy voluminosos, algo que añade de complejidad a la hora de moverse o posar, como queda reflejado en las reacciones de su compañero en la película, Jacob Elordi.

"Pobre Jacob Elordi, o no sabe cómo posar o no sabe qué hacer con el vestido de Margot", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo el actor, de orígenes vascos, "muy caballeroso, se queda detrás de la actriz para coger la gran falda y ayudarla a subir al escenario".

"Este hombre tiene un examen cada vez", destaca Alfonso Arús al ver las imágenes en el vídeo principal de esta noticia.

