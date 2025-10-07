Ahora

Nueva York abre el primer restaurante bidimensional: "Parece que estás dentro de un cómic en blanco y negro"

Así es Shirokuro, el nuevo restaurante 2D que aterriza en Nueva York: un local de estilo japonés pintado a mano y en blanco y negro, para recrear la sensación de estar dentro de un cómic.

Nueva York abre el primer restaurante bidimensional decorado como un cómic en blanco y negro

Como si estuvieras dentro de un cómic en blanco y negro, así es como te sientes si vas a comer en el restaurante de estilo japonés Shirokuro. Y es que se trata del primer restaurante bidimensional de Nueva York, situado en el East Village.

La decoración, pintada a mano desde el suelo hasta las paredes, muebles y accesorios, logra hacer ese efecto 2D que tanto está arrasando entre los visitantes.

Desde el plató de Aruser@s, a los colaboradores les gusta la nueva propuesta de decoración. "Parece que estás entre bocetos", señala Alfonso Arús. "En Barcelona hay una cafetería que se llama 'Crani' del mismo estilo", apunta Alba Gutierrez.

