Nueva York se adelanta a Halloween: el terrorífico decorado de una casa en Brooklyn, más de un mes antes

Alfonso Arús presenta la imagen viral de una casa en Brooklyn (Nueva York) que ya ha desplegado todo su arsenal decorativo para Halloween, a más de un mes del 31 de octubre.

"¡Llegamos tarde a todo!", bromea Alfonso Arús, que alucina al ver cómo algunas casas ya están siendo decoradas de Halloween en el barrio de Brooklyn, en Nueva York.

Pese a que todavía falta más de un mes para vivir el día más terrorífico del año, esta casa ha decidido adelantarse a la fecha y decorar la fachada con luces y todo tipo de adornos espeluznantes que han dejado sin palabras a vecinos y curiosos.

Globos, telarañas gigantes, fantasmas, gatos negros, calabazas monstruosas, huellas de manos escalofriantes, esqueletos... A la casa no le falta detalle y centenares de vecinos ya se han paseado por la calle para visitar la vivienda.

