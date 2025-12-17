Una novia abandona su propia despedida de soltera porque sus amigas han contratado dos strippers: "¿Pido disculpas o las mando a la mierda?"

"La pregunta es la siguiente: ¿la despedida era para la amiga o para ellas?", dice Angie Cárdenas en Aruser@s tras ver el vídeo viral de esta joven que se marchó de su propia despedida porque le llevaron unos strippers.

Alfonso Arús continúa con su cruzada contra las despedidas de soltero y soltera y más aún después de ver este vídeo viral de @campotter1. La joven cuenta en esta publicación que ella se marchó de la suya porque sus amigas hicieron caso omiso de sus advertencias previas y contrataron a dos strippers.

La chica fingió ir al baño para escabullirse y no volver más. Las asistentes al evento tardaron en darse cuenta porque estaban muy entretenidas, pero a la mañana siguiente, su teléfono estaba repleto de mensajes llamánadola "mala amiga" y echándole en cara que no valoraba el esfuerzo ni el dinero que se habían gastado en aquella fiesta. Incluso una de ellas amenazó con no ir a la boda si la novia no le pedía perdón.

"No sé si debería pedirles disculpas, porque me caso en un mes, o mandarlas a la mierda a todas que en realidad es lo que quiero hacer", se pregunta.

En el plató del programa de laSexta, el presentador lo tiene claro: "La respuesta es la b". "La pregunta es la siguiente: ¿la despedida era para la amiga o para ellas?", comenta Angie Cárdenas. Las colaboradoras cuentan sus experiencias en despedidas de soltera y no, en ninguna de ellas hubo strippers ni muñequitos obscenos en la cabeza.

