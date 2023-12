"Noemí Galera sigue 'zasqueando' a los concursantes de OT por las faltas de respeto", destaca Alfonso Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia otra regañina de la directora de la academia a los jóvenes. "De la misma manera uqe damos ejemplo en según qué cosas como la diversidad y los valores, los tenemos que dar también con el respeto y hablarnos bien", afirma rotunda Noemí Galera.

"Os veo y me tiráis para atrás, yo no sé en vuestra casa cómo habláis a vuestros familiares, pero yo en mi casa no grito ni hablo mal a nadie y no quiero que eso pase aquí", insiste la directora, que afirma tajante que no lo va a consentir.