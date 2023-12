Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el enfado de Noemí Galera con los concursantes de Operación Triunfo. "De verdad, esto no es un campamento, me da la sensación de que os importa una mierda", afirma rotunda la directora de la academia, que insiste: "No me tengo que estar preocupando yo de que os cambiéis los micros, que es la p*** obligación que tenéis".

Desde el plató de Aruser@s los colaboradores analizan este enfado. "Creo que los concursantes no le hacen demasiado caso", destaca Alfonso Arús mientras Tatiana Arús afirma que Noemí Galería les tenía que poner "los puntos sobre las 'íes'". Por otro lado, Alfonso Arús destaca que "la gran incógnita siempre es saber quién queda segundo porque es el que triunfa": "Aquí la gracia es ver quién pierde, porque gana".