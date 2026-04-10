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Nathy Peluso sorprender al aparecer cantando en plena Barcelona encima de un coche

Nathy Peluso ha sorprendido al aparecer cantando encima del nuevo vehículo de Cupra como acto promocional. Una campaña que también han hecho diferentes artistas en otras ciudades.

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Nathy Peluso ha ofrecido un concierto gratuito en Barcelona para presentar el nuevo modelo de Cupra. La artista argentina ha sorprendido a todos al interpretar sus canciones encima del techo del vehículo ante miles de personas, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia.

Además, Tatiana Arús destaca que se trata de una "buena campaña promocional porque Nathy Peluso fue la encargada de hacerlo en Barcelona, pero en muchas ciudades diferentes artistas han cantando encima del coche".

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