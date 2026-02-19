Nathy Peluso cierra su gira mundial en Madrid con un concierto vibrante con más de 17.000 personas

Después de iniciar su gira mundial en México y hacer más de 30 conciertos con 'sold out', Nathy Peluso ha cerrado su exitosa gira en Madrid, con más de 17.000 personas vibrando en el Movistar Arena.

Nathy Peluso ha cerrado su gira mundial por todo lo alto en el Movistar Arena de Madrid, donde han acudido más de 17.000 personas. "Sus shows son incansables porque si algo caracteriza a Nathy Peluso es su energía desbordante", destaca Tatiana Arús, que explica que la artista ha cerrado una gira que dio comienzo en México y en la que ha dado hasta 39 conciertos.

Además, la colaboradora de Aruser@s enseña cómo la artista se ha emocionado en el concierto en Madrid: "En un momento del concierto entonaba con el público su canción". "Creo que se está consolidando como una artistaza porque ha llenado casi todos sus conciertos", afirma Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús señala cómo ahora cada vez más artistas pone el micrófono al público: "Esto va a más, el hecho de que cante la gente más que el intérprete". "Hay conciertos en el que el cantante no tiene ni que despeinarse", afirma el presentador de Aruser@s, que recuerda que "en los últimos conciertos de Sabina, ha habido temas enteros en los que él ni canta, canta el público".

"Hay veces que el cantante no canta porque no le da la gana y hay otras veces en las que no puede porque ya canta la gente más que ellos", afirma Alfonso Arús, que pone de ejemplo de esto último "a Abraham Mateo o Ana Mena": "Es imposible que canten algo porque se les adelanta el público".

