Una creadora de contenidos es muy criticada en redes sociales por decir a mujeres que no salgan con feos, calvos o gordos, dice que no hay que hacer "obras de caridad". "Este es tu recordatorio diario para que no salgas con feos ni pelones porque te van a tratar como que tu eres la fea y la pelona", comienza diciendo la tiktoker.

"Yo creo que todas las mujeres hemos hecho el servicio social de salir con un feo, un calvo o un gordo porque nos sentimos la madre Teresa en ese momento", expone la joven, que añade: "Dejen de hacerlo, les inflas el ego". "Voy a contenerme y no voy a decir lo que pienso", declara Alfonso Arús tras ver este vídeo, mientras que Angie Cárdenas opina que este post tiene que ser fruto de una mala experiencia de la chica y le dice al presentador que no se lo tome a mal. "Pero cómo no me lo voy a tomar a mal diciendo que los pelones vamos a tratar mal a una mujer", afirma Alfonso Arús.

"Con este vídeo la carta de presentación de ella te deja muy claro el tipo de persona que es...", afirma Alba Gutiérrez. Por su parte, Rocío Cano piensa que los gustos son subjetivos y que a cada uno le puede gustar un perfil de persona.