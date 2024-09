Los usuarios de redes sociales se indignan al ver el anuncio de alquilerde una "lujosa" caseta de jardín por 600 euros al mes en Badalona. En las imágenes se puede ver que es una caseta de madera, que incluye salón-cocina y baño. En la descripción del anuncio se puede leer que tiene 12 metros cuadrados y que está en una "prestigiosa" zona residencial con vigilancia 24 horas, al lado de un "prestigioso" colegio privado y un club deportivo y social.

"No deja de ser una caseta para guardar herramientas del jardín", opina Alfonso Arús tras ver las fotografías de la caseta reformada. Mientras que Hans Arús no se quiere imaginar el verano en este tipo de construcción en la que no se aísla muy bien el calor.

Por su parte, Alba Gutiérrez tacha el anuncio de "pretencioso", puesto que califica una simple caseta con salón-cocina y baño de apartamento.