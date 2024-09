Una revista holandesa acaba de publicar fotografías inéditas del rey Juan Carlos muy cariñoso con Bárbara Rey. En las imágenes, que habrían sido tomadas por el propio Ángel Cristo Jr hace unos 30 años, aparecen compartiendo abrazos y besos. Por su parte, Bárbara Rey ha desmentido a su hijo afirmando que no fueron tomadas por él: "Me he quedado con la boca abierta". "Nunca imaginé que fuera hacerlas públicas y,, peor aún, que fuera hacer uso de ellas", critica Bárbara Rey, que asegura que "no sabía que podía llegar a ese extremo" su hijo: "Solo demuestra quién es mi hijo, cómo es y cómo ha sido toda la vida".

Tras escuchar ambas versiones, Angie Cárdenas apoya a Bárbara Rey en el plató de Aruser@s: "¿Tú sabes el objetivo que tiene que tener esa cámara? Un niño no puede. Con 13 años no te haces con esa cámara". Por su parte, el entorno del rey Juan Carlos asegura que es una "cacería" mientras el círculo de Bárbara Rey anuncia que emprenderá acciones legales.

Alfonso Arús destaca que "es obvio que normalmente no hay nada que sea producto de la casualidad" por lo que, "seguramente, el momento de la aparición de esta fotografía responderá a algo". "También es obvio que esta fotografía no sorprende a nadie después de las series que hemos visto", reflexiona el presentador en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús afirma que "hay varios periodistas que aseguran que esto es solo la punta del iceberg".

"Ángel Cristo habría percibido 150.000 euros por las imágenes", detalla Tatiana Arús, que explica el último comunicado del equipo de abogados de Bárbara Rey "habría emitido un burofax" afirmando que van a demandar a la revista.