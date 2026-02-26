Una mujer destapa la cláusula prenupcial de su marido que la obligaba a no engordar: "Me caí de la nube"

Una influencer revela el testimonio anónimo de una seguidora que firmó un contrato con una "cláusula de imagen" días antes de su boda: "Me dijo que se estaba casando con la mujer que yo era en ese momento".

Una influencer ha desvelado en redes sociales el impactante testimonio de una de sus seguidoras, en el marco de una sección en la que invita a su comunidad a compartir anécdotas y experiencias personales. El relato, que se ha hecho viral en las últimas horas, gira en torno a una controvertida cláusula incluida en un acuerdo prenupcial.

Según explica la joven, días antes de la boda su entonces prometido le pidió firmar un contrato que incluía una denominada "cláusula de imagen". "En el acuerdo prenupcial vi una cláusula que literalmente decía: 'cláusula de imagen'. La cláusula decía que si yo ganaba más de 15 kilos, sin contar embarazos o enfermedades diagnosticadas, y no los perdía en un año, él podía divorciarse sin darme ningún tipo de manutención ni dividir bienes", relata.

La seguidora asegura que su pareja justificó la condición como un acuerdo "justo". "Me explicó que él ganaba mucho dinero y se cuidaba, y que yo tenía que hacer lo mismo. Me dijo que se estaba casando con la mujer que yo era en ese momento y que, si decidía descuidarme o cambiar mi físico, el contrato se rompería”, añade.

A pesar de sus dudas, la boda se celebró. Sin embargo, un año después la situación dio un giro cuando la joven se quedó embarazada. "Me caí de la nube porque, a las dos semanas de haber dado a luz, mi marido me dijo que empezara a hacer ejercicio pronto", afirma en su testimonio.

Tras reflexionar sobre la situación, tomó lo que define como una de las decisiones más difíciles" de su vida: solicitar el divorcio.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comentan el relato anónimo. Alfonso Arús califica la cláusula como "de una tiranía tremenda", mostrando su sorpresa ante las condiciones impuestas en el acuerdo.