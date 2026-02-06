Una influencer salta al vacío desde 3.000 metros lanzando miles de dólares para hacerse viral

Una jaula de cristal, un globo aerostático y miles de dólares cayendo desde el cielo. Así es el último y arriesgado reto de Sara Vidal, una influencer brasileña.

Se llama Sara Vidal y es una creadora de contenido brasileña que ha dado el salto, literalmente, a todos los titulares tras lanzarse desde más de 3.000 metros de altura dejando caer miles de dólares.

Se trata de un acto promocional, explica Alba Sánchez. "Lo que quería era que se hablara de ella", afirma. Y lo ha conseguido: su acción ha dado la vuelta a los medios de comunicación, ya que, visualmente, nunca se había visto nada parecido. Prueba de ello es que incluso ha llegado al plató de Aruser@s.

"La brasileña es especialista en realizar retos extremos totalmente controlados", comenta la tertuliana, que detalla la espectacular puesta en escena. Sara se introdujo en una jaula de cristal de metacrilato, colgada de un globo aerostático y suspendida a más de 3.000 metros de altura. Desde allí, se abrió la base para dejar caer los billetes y, acto seguido, se lanzó al vacío.

"Ayer veíamos a la señora que se quitaba las costillas y hoy esto, ¡veis cómo las noticias más inimaginables acaban teniendo repercusión!", bromea Alfonso Arús.

