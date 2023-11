Hans Arús enseña un vídeo que se ha hecho viral durante ocho horas protagonizado por un tiktoker que ha sido duramente criticado por las paellas que hace. Y es que para el chico cualquier cosa es paella. "Él dice que estamos en un año donde se puede innovar con tu gastronomía", explica Hans Arús en el plató, donde Alfonso Arús responde que "independientemente de los ingredientes que lleve la paella valenciana esto parece una aberración".

Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, el chico hace paellas de KitKat, chuches o Taco Bell. "Creo que el problema está en llamarlo paella", destaca Angie Cárdenas, que defiende que se puede llamar "arroz dulce": "Para mí es un postre, me parece muy bien". Pero Alfonso Arús sigue muy indignado aunque Angie Cárdenas y Tatiana Arús lo defiendan: "¿Pero cómo podéis decir que está muy bien?, no lo he probado ni lo voy a probar".

"Por el hecho de innovar no vale", insiste el presentador en el vídeo, donde Marc Redondo le da la razón: "Es una aberración, tienes que tener unos límites".