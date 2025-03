El miedo se extiende en Valencia y Alicante ante las fuertes lluvias: Tarragona, Cádiz y Málaga, también en alerta

El Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia) ha advertido a sus vecinos de que no se acerquen al barranco de Teulada, donde la acumulación de las precipitaciones de las últimas horas y las lluvias en municipios vecinos situados aguas arriba están provocando la crecida del caudal.

Por otro lado, el segundo vehículo quedó atrapado en una corriente de agua en el Coto Manzote de Moguer. Al igual que el caso anterior, no se preció de la ayuda de bomberos ni la atención sanitaria, ya que la Policía Local logró sacar el automóvil con un tractor. Además, se procedió al corte del acceso a dicho lugar.

El primero de ellos ha sido un vehículo con cinco ocupantes que ha quedado atrapado en la A-5000, a la altura de San Juan del Puerto. El primer aviso recibido fue en torno a las 07:15 de la mañana y desde el 112 han precisado que no ha hecho falta la intervención de bomberos ni atención sanitaria, ya que fue la Guardia Civil fue quien procedió al rescate del vehículo.

En Chiva, Valencia, sigue lloviendo con cierta intensidad. Allí han caído ya más 70 litros por metro cuadrado en este episodio de lluvias. El barranco del Poyo, que nace precisamente en este municipio, vuelve a llevar agua. Desde el Ayuntamiento insisten en trasladar mensaje de tranquilidad y en que la situación de momento no es alarmante, pero los vecinos de la localidad, brutalmente golpeada por la DANA del 29 de octubre, no quitan ojo del barranco, al que miran con cierto nerviosismo y algo de miedo.

Además, la Balsa del Parque Logístico Valencia (PVL) presenta un nivel de agua "superior" a lo normal y la red de pluviales "no está operativa al 100%". Por ello, se han movilizado bombas auxiliares para controlar la altura del agua, facilitar el drenaje de la balsa del PLV y prevenir desbordamientos.

La AEMET ha activado el aviso rojo por lluvias persistentes en la comarca de Ronda, en Málaga. Allí, avisa, se pueden acumular 120 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas a lo largo de este lunes. "¡El peligro es extremo! Aléjate de los cauces y no viajes salvo que sea estrictamente necesario", insta la Agencia.

La AEMET precisa que los mapas de precipitación acumulada previstos han de tomarse como "referencia de zonas más afectadas y periodos" y aclara que aunque los problemas hidrológicos que se puedan producir "no serán de las dimensiones de un temporal otoñal, siempre hay que estar informados y actuar con sentido común".

Mazón usa las lluvias en Castellón como excusa para no responder a los periodistas

El temporal que azota a España en la primera semana de marzo ha servido de excusa a Carlos Mazón para no responder a las preguntas de los periodistas, que no cesan en la intención de conocer al detalle la gestión del president de la Generalitat respecto a la DANA que arrasó parte del territorio valenciano. Mazón ha respondido a la prensa diciendo que su preocupación son, hoy, las lluvias de Castellón. "No os puedo atender ahora. Os pido un poco de respeto, estamos atentos a las lluvias de Castellón"