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Miguel Temprano llama "mentirosa patológica" a Belén Esteban: "Jesulín de Ubrique estuvo pagando la manutención 27 años"

"Jesús ha pagado la mitad de su manutención, de sus estudios y necesidades y tú te vas tirando que el padre no ha pagado nada", critica Miguel Esteban a Belén Esteban, a la que llama "mentirosa patológica" en este vídeo.

Miguel Temprano llama "mentirosa patológica" a Belen Esteban: "Jesulín de Ubrique estuvo pagando la manutención 27 años"

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s el 'zasca' de Miguel Temprano a Belén Esteban, que está en pleno conflicto con Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La colaboradora de televisión ha asegurado que el padre de su hija Andrea no le ha pasado la pensión, algo que Temprano desmiente.

"Jesús ha pagado la mitad de su manutención, de sus estudios y necesidades y tú te vas tirando que el padre no ha pagado nada", afirma tajante Temprano, que asegura que Belén Esteban es "una mentirosa patológica": "Si ha estado hasta los 27 años pagando religiosamente, significa que ese dinero que ha aportado ha servido para pagarle los estudios".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús y el resto de colaboradores alucinan al ver cómo se sigue hablando de "quién ha pagado los estudios" de Andrea Janeiro.

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