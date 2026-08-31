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Tras su partido en el Bernabéu

Mbappé y Ester Expósito, sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Lo mejor para ellos"

Ester Expósito ha apoyado a Kylian Mbappé en el Bernabéu y, horas después, se han ido la concierto de The Weeknd. Además, la pareja se ha pronunciado sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Mbappé y Ester Expósito, sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Lo mejor para ellos"

Kylian Mbappé y Ester Expósito cada vez se muestran más unidos. Esta vez, la actriz ha acudido a apoyar a su chico en su partido en el Santiago Bernabéu y, horas después, se han mostrado muy cariñosos en el concierto de 'The Weeknd'. Por otro lado, la reportera que les ha pillado caminando por la calle hacia el coche, les ha preguntado por la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. "Lo mejor para ellos", contesta el futbolista.

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