Ester Expósito y Kylian Mbappé, juntos en la boda de Lucas Hernández: así lo dan todo en la cabina del dj

"¿No llevan poco tiempo para que el futbolista lleve a la actriz?", pregunta Miki Nadal en este vídeo de Zapeando al ver a Ester Expósito y Kylian Mbappé en la boda de Lucas Hernández.

Ester Expósito y Kylian Mbappé han acudido juntos a la boda de Lucas Hernández, compañero de selección del futbolista francés. En el vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, se puede ver a la actriz abrazando a la novia en unas bonitas imágenes en blanco y negro y también a Expósito y Mbappé juntos bailando a un lado de la cabina del dj.

Tras ver las imágenes, Irene Junquera destaca que "eso no es una boda": "No he visto a ninguno con la corbata en la cabeza". Por su parte, Virginia Riezu se pregunta cuánto dinero habrán puesto Ester Expósito y Kylian Mbappé en el sobre a los novios. "Qué le das a Lucas Hernández, si tiene de todo", afirma Quique Peinado en el plató, donde Irene Junquera confiesa que le gustaría que los novios "donaran una parte porque tienen de todo".

Por otro lado, Miki Nadal abre debate en el plató: "¿No llevan poco tiempo para que el futbolista lleve a la actriz?". Así lo debaten los zapeadores en el vídeo principal de esta noticia.

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