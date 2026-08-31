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Tras lanzar su nueva colaboración

Karol G y Bruno Mars derrochan complicidad y desatan los rumores: "Cuando te estás enamorando de una latina..:"

Tras lanzar su nuevo tema en común, 'Still', Karol G y Bruno Mars protagonizan este vídeo en el que han desatado los rumores de relación. Sobre todo por la frase del cantante.

Karol G y Bruno Mars derrochan complicidad y desatan los rumores: "Cuando te estás enamorando de una latina..:"

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s las pistas que han generado el rumor de un posible romance entre Karol G y Bruno Mars. Ambos cantantes, que ahora están solteros, han publicado un vídeo derrochando complicidad tras lanzar su nueva colaboración, 'Still'. Pero no solo eso, Mars ha publicado otro vídeo con esta frase que podría ser toda una declaración de intenciones: "Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina".

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